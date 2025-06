Ben Seghir Juve occhi sul gioiello del Monaco | i bianconeri pensano anche a lui come nuovo Yildiz I dettagli

La Juventus punta a rinforzarsi con un talento emergente: Eliesse Ben Seghir, il gioiello del Monaco, sta catturando l'attenzione dei bianconeri come possibile "nuovo Yildiz". A soli 20 anni, il centrocampista marocchino si è già messo in luce in Ligue 1, svelando un potenziale da top player. Il futuro della Vecchia Signora potrebbe riscrivere pagine importanti del suo reparto offensivo con questa promettente stella.

Ben Seghir Juve, occhi sul gioiello del Monaco! I dettagli sul “nuovo Yildiz”, coetaneo del numero 10 esploso in Ligue 1. Il calciomercato Juve guarda anche al futuro e pensa a “ nuovi Yildiz “. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi nei radar dei dirigenti bianconeri è quello di Eliesse Ben Seghir. Il ventenne, classe 2005 come il numero 10 della Juventus, è reduce da 9 reti con il Monaco nell’ultima stagione. Il talento marocchino si è già messo in mostra in Ligue 1 e fa gola anche alla società bianconera. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ben Seghir Juve, occhi sul gioiello del Monaco: i bianconeri pensano anche a lui come “nuovo Yildiz”. I dettagli

