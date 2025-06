Ben Harper | l’atteso ritorno a Cinisello Balsamo per il Comfort Festival 2025

Ben Harper, l’innovatore della scena musicale contemporanea, sta per tornare in Italia e il suo ritorno a Cinisello Balsamo per il Comfort Festival 2025 promette di essere indimenticabile. Il 5 luglio, presso Villa Casati Stampa, Harper e i suoi Innocent Criminals infiammeranno il palco con la loro energia travolgente e le sonorità uniche, regalando al pubblico milanese una serata di pura emozione. Preparatevi a vivere un’esperienza musicale senza precedenti, perché questo evento sarà davvero speciale.

Il 5 luglio 2025 segnerà una data da cerchiare in rosso per tutti gli appassionati di musica contemporanea: Ben Harper & The Innocent Criminals saliranno sul palco del Comfort Festival presso Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. L’artista californiano torna nel nostro paese con la sua formazione storica, pronto a incantare il pubblico milanese con quella miscela unica di blues, folk e world music che ha reso il suo sound inconfondibile nel panorama musicale internazionale. La leggenda della weissenborn e gli inizi al folk music center. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Ben Harper: l’atteso ritorno a Cinisello Balsamo per il Comfort Festival 2025

