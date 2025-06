Belve | Francesca Fagnani svela perché l’intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda | Ecco la verità

Francesca Fagnani, volto noto di "Belve", svela finalmente il motivo dietro l'inattesa mancata messa in onda dell'intervista ad Anna Pettinelli. Tra misteri e rumor, la giornalista spiega perché non si tratta di censura né di polemiche, ma di scelte editoriali. Durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, Fagnani ha fatto luce su questo retroscena che aveva acceso molte discussioni. La verità vi sorprenderà …

Francesca Fagnani ha raccontato perchĂ© l'intervista ad Anna Pettinelli, registrata per Belve, non è mai stata trasmessa. Nessuna censura e nessuna polemica: ecco il vero motivo. Ieri A Napoli, durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 20252026, Francesca Fagnani - che tornerĂ in onda sia con Belve che con lo spin-off Belve Crime- ha fatto chiarezza su un retroscena che aveva fatto molto discutere. Intervistata da SuperGuidaTv, la giornalista ha finalmente spiegato il vero motivo per cui l'intervista ad Anna Pettinelli non è mai stata trasmessa. Il caso dell'intervista 'sparita' "L'intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di particolare", ha raccontato la conduttrice. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Belve: Francesca Fagnani svela perchĂ© l’intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda: “Ecco la verità ”

