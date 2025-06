Belve Francesca Fagnani | Proprio come lei perché Pettinelli è saltata

Belve, il celebre programma di Francesca Fagnani, si trova spesso al centro di discussioni e curiosità. Durante la presentazione dei palinsesti Rai, Fagnani ha svelato il motivo dietro l'assenza dell'intervista a Anna Pettinelli, spiegando come le sue lunghe sessioni di interviste abbiano influenzato la programmazione. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme e come questa scelta si inserisca nel suo approccio professionale.

"L’intervista ad Anna Pettinelli? Non è successo nulla di che, io avevo fatto quattro interviste il martedì precedente ed ero andata lunghissima, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata che è quella di Nino Frassica": Francesca Fagnani alla presentazione dei Palinsesti Rai ha spiegato il motivo per cui l'intervista alla speaker radiofonica non è andata in onda nel suo programma, Belve, su Rai 2. "Avevo altre quattro interviste e avrei finito alle 2 - ha detto a SuperGuidaTv -. Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e l’ho fatto con grande dispiacere. Era un’intervista molto garbata e carina come è Anna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it