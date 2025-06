Belen Rodriguez | una vacanza all’insegna dell’amore con Luna Marì

Belen Rodriguez, simbolo di bellezza e spontanea autenticità, ha scelto l’estate per riscoprire il valore dell’amore familiare insieme a Luna Marì. Tra tuffi in mare cristallino e passeggiate tra la natura incontaminata, la showgirl argentina si dedica con dolcezza alla sua piccola, rafforzando un legame speciale che va oltre gli schemi del mondo dello spettacolo. Una vacanza che dimostra come il vero lusso sia il tempo condiviso con chi si ama.

Belen Rodriguez e il legame speciale con sua figlia Luna Marì: una vacanza all’insegna dell’amore. Nel cuore dell’estate italiana, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una pausa dai riflettori per dedicare del tempo prezioso alla persona più importante della sua vita: sua figlia Luna Marì. La showgirl argentina, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, ha scelto il mare e la natura come sfondo perfetto per rafforzare il legame con la sua bambina, in una vacanza che ha il sapore autentico dell’amore materno. Leggi anche Fabri Fibra inizia il tour, tutte le date La dolce dedica social. Belen ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti tenerissimi della loro fuga al sole: immagini spontanee, sorrisi veri, momenti di intimità che raccontano molto più di mille parole. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Belen Rodriguez: una vacanza all’insegna dell’amore con Luna Marì

In questa notizia si parla di: belen - rodriguez - vacanza - luna

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Belen Rodriguez ha recentemente affrontato un intervento chirurgico, suscitando preoccupazione tra i fan e i media.

Belle e tenerissime mamma e figlia Il weekend di Belén e Luna Marì. Insieme si godono questi giorni di vacanza e l'estate che sta per arrivare Vai su Facebook

Belen Rodriguez: una vacanza all’insegna dell’amore con Luna Marì; Le vacanze da single di Belén Rodriguez con i figli Luna e Santiago dopo la rottura con Angelo; Luna Marì in vacanza con mamma Belén: è adorabile in bianco col vestitino a balze.

Belen Rodriguez: una vacanza all’insegna dell’amore con Luna Marì - Nel cuore dell’estate italiana, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una pausa dai riflettori per dedicare del tempo prezioso alla persona più importante della sua vita: sua figlia Luna Marì. Si legge su 361magazine.com

Belén Rodriguez, le vacanze da mamma con Luna Marì: il weekend di coppia è in rosa - Belén Rodriguez ha deciso di prendersi una pausa dalle relazioni e di dedicarsi totalmente alla vita da mamma. Scrive fanpage.it