Belen Rodriguez scatenata alla festa di Marracash l’intesa con Olly fa impazzire i fan VIDEO

L’atmosfera allo stadio San Siro si è infiammata giovedì sera, ma il vero fuochi d’artificio si sono visti nell’area VIP durante il concerto di Marracash. Belen Rodriguez, scatenata e radiosa, ha condiviso momenti di pura complicità con Olly, il vincitore di Sanremo, catturando l’attenzione dei fan con video e scatti che fanno sognare. La loro intesa, già iniziata settimane fa, continua a stupire: cosa riserverà il futuro?

La scena si è svolta giovedì sera allo stadio San Siro durante il concerto evento di Marracash, ma il vero spettacolo, secondo i fan, si sarebbe consumato nell'area vip. Belen Rodriguez e Olly, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, sono stati avvistati insieme, molto vicini, mentre ridevano, chiacchieravano e condividevano il momento con un'evidente complicità. Tutto è iniziato alcune settimane fa quando Belen ha pubblicato una storia Instagram scrivendo: "Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo". Il cantante ha risposto scherzosamente, e la showgirl ha ricondiviso il commento con un cuore rosso.

