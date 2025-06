Beautiful Anticipazioni Americane | Will ha un piano per incastrare Luna Ecco quale

Le anticipazioni americane di Beautiful promettono colpi di scena mozzafiato: Will ha ideato un piano audace per catturare Luna e mettere fine alle sue macchinazioni, pronto a rischiare tutto. La sua determinazione si intreccia con le alleanze di Steffy e Finn, creando un mix di tensione e speranza. Scopriamo insieme cosa accadrà e quali sorprese ci attendono nelle prossime puntate, in arrivo anche su Canale5.

Will è pronto ad aiutare Steffy e Finn e per farlo è disposto a mettersi lui stesso in pericolo. Nelle puntate americane di Beautiful, il figlio di Bill ha proposto un piano per fermare la Nozawa ed è pronto a entrare subito in azione. Ecco cosa farà e cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap in arrivo anche su Canale5.

