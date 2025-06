Beach volley Alfieri Ranghieri sono diciassettesimi nel Challenge di Warmia Mazury

Diciassettesima posizione nel Challenge di Warmia Mazury, un risultato che testimonia il talento e la determinazione di Alfieri e Ranghieri. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni di altri atleti azzurri, la coppia italiana si distingue per la grinta e il progresso nel ranking. Alfieri/Ranghieri sono riusciti a centrare la loro meta, dimostrando che anche in situazioni avverse il beach volley italiano può contare su speranze e prospettive brillanti.

Diciassettesimo posto per l’unica coppia italiana presente al Challenge di Warmia Mazury: Alex Ranghieri e Manuel Alfieri chiudono con un saldo positivo ( 3 vittorie e 2 sconfitte ) l’esperienza nel torneo polacco e fanno un ulteriore passo avanti nel ranking in un momento in cui gli infortuni ( Giada Bianchi, Reka Orsi Toth e Samuele Cottafava fermi ai box) stanno falcidiando il movimento azzurro. AlfieriRanghieri sono riusciti a centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta vincendo la finale per il terzo posto del girone, superando 2-1 i tedeschi JustHuster. La coppia azzurra ha perso un primo set nel quale si è trovata subito ad inseguire, con il punteggio di 18-21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, Alfieri/Ranghieri sono diciassettesimi nel Challenge di Warmia Mazury

In questa notizia si parla di: alfieri - ranghieri - challenge - warmia

Campionato Italiano di beach volley: Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach sbancano Caorle - L’estate del beach volley italiano si infiamma con emozioni e spettacolo senza precedenti! Alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, i campioni si sono sfidati in tre giornate palpitanti, regalando al pubblico momenti indimenticabili.

Manuel Alfieri ed Alex Ranghieri si qualificano nel main draw del Challenge di Warmia Mazury e perdono la semifinale del girone nel main draw. Domani si giocano l'accesso alla fase ad eliminazione diretta Vai su Facebook

Beach volley, Alfieri/Ranghieri sono diciassettesimi nel Challenge di Warmia Mazury; Alfieri Ranghieri ok nelle qualificazioni oggi la finale per restare nel torneo; Alfieri/Ranghieri ok nelle qualificazioni, oggi la finale per restare nel torneo.

Alfieri/Ranghieri conquistano il main draw di Yucatan - Corriere dello Sport - Alfieri/Ranghieri conquistano il main draw di Yucatan La nuova coppia italiana nelle qualificazioni ha superato due coppie austriache, nel primo match Grossig/Seise 2- Si legge su corrieredellosport.it

Ottimo esordio per il pescarese Manuel Alfieri nel Beach Pro Tour 2025 - Buone notizie arrivano dal Messico dov’è in corso di svolgimento il primo Challenge del Beach Pro Tour 2025. Segnala ilpescara.it