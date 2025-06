Beach volley Academy Si va verso i 250 iscritti

Beach Volley Academy si avvicina ai 250 iscritti, confermando il suo ruolo di punto di riferimento per i giovani appassionati di beach volley. La diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy, organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con prestigiose realtà del territorio, promette un’edizione ricca di entusiasmo e crescita. Un successo cresciuto e consolidato negli anni che ha preso il via questa settimana al ...

E’ la diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con tante altre realtĂ pallavolistiche della provincia come Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Emmont Volley, Teen Volley Academy Rapagnano, Pallavolo Azzurra Academy e Monte Urano Volley. Un successo cresciuto e consolidato negli anni che ha preso il via questa settimana al Doppiozero di Lido di Fermo: cinque settimane di beach per i ragazzi che nel corso del tempo sono cresciuti tanto da raggiungere quasi i 250 iscritti di quest’anno con 21 tecnici pronti a seguirli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beach volley Academy. Si va verso i 250 iscritti

Un week end indimenticabile! Grazie a chi ha partecipato con entusiasmo rendendo i nostri giorni insieme qualcosa di memorabile #Beachvolley #beachvolleylife #beachvolleyitalia #summercamp #beachvolleyball Vai su Facebook

