Un bagno di folla a Benevento ha dimostrato quanto il fascino delle soap turche, in particolare ‘Tradimento’, catturi il cuore del pubblico italiano. Gli attori Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Sahin hanno incantato i fan nella piazza Santa Sofia, confermando il successo crescente di questa produzione su Canale 5. La passione per le storie d’amore e drammi provenienti dalla Turchia si fa sentire forte e chiaro. E questo entusiasmo promette altri emozionanti capitoli da vivere insieme.

Tempo di lettura: 2 minuti Un entusiasmo travolgente ha accolto gli attori della nuova serie turca ‘ Tradimento ‘, protagonisti dela quarta serata del BCT Festival. In una piazza Santa Sofia gremita di fan, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör e Caner Sahin sono stati acclamati come vere e proprie star internazionali, a testimonianza del crescente interesse e dell’amore del pubblico italiano per le soap turche in onda su Canale 5. Come già accaduto nelle scorse edizioni della kermesse, la presenza degli attori turchi ha scatenato un vero e proprio bagno di folla. A sorprendersi dell’affetto ricevuto sono stati proprio loro, i tre giovani protagonisti di ‘Tradimento’, apparsi quasi increduli davanti a tanto calore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bct: bagno di folla per gli attori di ‘Tradimento’, la soap turca conquista Benevento

