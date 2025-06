Battocletti regina di Spagna | trionfo agli Europei di Madrid

Nadia Battocletti conquista il cuore di Madrid, brillando come la regina di Spagna agli Europei di atletica. Con una performance impeccabile nei 5.000 metri, ha dimostrato ancora una volta di essere una stella luminosa nel panorama sportivo italiano e internazionale. La sua vittoria è un trionfo che testimonia dedizione e talento, confermando il suo ruolo di protagonista assoluta. E questa è solo l’inizio di una carriera destinata a splendere ancora più intensamente.

Nadia Battocletti continua a confermarsi una stella più che luminosa nel firmamento dell’atletica italiana e continentale: lo dimostra la sua vittoria agli Europei a squadre di Madrid, dove ha fatto suoi i 5mila metri con il tempo di 15’ 56’’ 01. Corsa ben tenuta nella gran parte della gara. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: battocletti - agli - europei - madrid

Quali italiani possono vincere agli Europei a squadre? Battocletti, Furlani, Iapichino e Fabbri le punte - Gli Europei a squadre di Madrid promettono spettacolo e grandi emozioni: tra i protagonisti italiani, Nadia Battocletti si candida a conquistare il podio nei 5.

BATTOCLETTI REGINA NEI 5000 METRI La capitana dell'Italia agli Europei a squadre domina la gara dei 5000 metri a Madrid e regala così 16 punti alla nostra formazione Vai su Facebook

BATTOCLETTI REGINA NEI 5000 METRI La capitana dell'Italia agli Europei a squadre domina la gara dei 5000 metri a Madrid e regala così 16 punti alla nostra formazione #Atletica #ETCH2025 #Madrid2025 #Battocletti Vai su X

Madrid: Battocletti sempre da sogno; Europei a squadre, Battocletti che regina! Vince i 5000 con un super finale. Italia per ora terza in classifica; Battocletti regina anche a Madrid nei campionati europei a squadre.

Europei a squadre, Nadia Battocletti vince i 5mila metri - Nadia Battocletti non delude le aspettative e agli europei di atletica a squadre, in corso a Madrid, vince in scioltezza i 5mila metri con il tempo di 15'56''01. Come scrive rainews.it

Dominio Battocletti a Madrid - Dominio Battocletti a Madrid Nei 5000 metri dei Campionati Europei per Nazioni Nadia Battocletti domina la scena e regala all'Italia il primo successo della manifestazione. Segnala informazione.it