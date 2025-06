Battlefield Next un nuovo video leak mostra in azione la modalità Rush

Un nuovo leak di Battlefield Next svela in anteprima la modalità Rush, una delle preferite dai fan. Il video di oltre 15 minuti, caricato sul sito cinese Bilibili e subito condiviso sul subreddit dedicato, permette di immergersi in azioni spettacolari e strategie avvincenti. Questa fuga di informazioni accende l’attesa per il prossimo capitolo: i giocatori sono pronti a scoprire tutte le novità che il titolo ha da offrire, alimentando il fermento tra community e appassionati.

