Basket trionfo 30 anni fa Niccolai | La città ci spinse verso la promozione

Un nome, un volto, un ricordo, un tiro e una vittoria che infiammano ancora, trent’anni dopo, una città. Il nome è quello di Andrea Niccolai. E il ricordo, mai appannato e sempre vivo nelle menti di tutti, è il suo tiro da tre quasi allo scadere di gara3 della finale playoff al Flaminio contro Rimini. Era il 21 maggio 1995 e l’ Olitalia Forlì conquistò la sua ultima promozione in A1 vincendo la serie-derby 3-0 grazie al tiro di quel ragazzo di non ancora 27 anni che mandò in estasi un popolo e una città. Niccolai è stato ospite delle celebrazioni forlivesi per i 140 anni di storia del Resto del Carlino per ricordare ancora una volta quello che gli appassionati non hanno mai dimenticato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it