Basket serie B | Pielle Turchetto confermato sulla panchina biancoblù | Ha dato una identità alla squadra

Il basket di serie B si prepara a una nuova stagione emozionante, e la Pielle Livorno ha scelto di confermare Andrea Turchetto come guida tecnica. Con la sua esperienza e passione, Turchetto ha dato un’identità forte alla squadra, pronta a puntare in alto. Toccherà dunque al coach di Mestre guidare ancora i biancoblù, con l’obiettivo di consolidare il progetto e conquistare nuovi traguardi nella stagione 2025/2026.

Sarà ancora Andrea Turchetto l'allenatore della Pielle Livorno. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società biancoblù nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 giugno. Toccherà dunque al coach di Mestre guidare nuovamente Campori e compagni nella stagione 20252026 con l'obiettivo di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

