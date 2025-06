Basket in Piazza il ministro Musumeci per la seconda edizione

Basket in Piazza torna con entusiasmo alla sua seconda edizione, e quest'anno il ministro Nello Musumeci sarà l’ospite d’onore. Lunedì 30 giugno, alle 19 in Piazza del Popolo di Latina, si accenderà la scena di un evento unico, che unisce sport, cultura e comunità. Dopo il successo dello scorso anno con il ministro Andrea Abodi, questa manifestazione promette di essere ancora più coinvolgente e ricca di emozioni. Non mancate!

Un altro ministro inaugurerà il Trofeo Città di Latina - Basket in Piazza. Dopo il ministro Andrea Abodi lo scorso anno, sarà Nello Musumeci, lunedì 30 giugno, dalle 19, in Piazza del Popolo, ospite d'onore in occasione dell'apertura della seconda edizione. Il titolare del Dicastero per la.

Torna il trofeo città di latina basket in piazza con un programma ricco e nuove sorprese - Il trofeo città di latina trasforma piazza del popolo in un'arena sportiva dal 30 giugno al 25 luglio, con basket, padel, pallavolo e spettacoli inclusivi organizzati dall'associazione amici del baske