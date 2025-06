Basket b maschile I Raggisolaris tesserano l’ala 2002 Raffaele Romano

I Raggisolaris Bologna confermano il loro impegno nel costruire una squadra giovane e di talento, tesserando Raffaele Romano, ala versatile e promettente del 2002. Con la sua esperienza nonostante i soli 23 anni, Romano rappresenta un’arma tattica preziosa grazie alla sua versatilità , rapidità e abilità nel tiro. La sua poliedricità promette di portare nuova energia e imprevedibilità in campo. La sua presenza rafforza ulteriormente il progetto ambizioso dei bolognesi, pronti a fare la differenza in questa stagione.

Un giocatore d’esperienza nonostante i 23 anni. I Raggisolaris continuano ad inserire giovani di talento, puntando su Raffaele Romano, ala di 198 cm nell’ultima stagione a Caserta, una vera e propria arma tattica. Il lungo napoletano può infatti essere impiegato sia come ala piccola che come ala grande, sfruttando il fisico e la buona mano al tiro. È anche molto rapido, essendo da molti anni un punto fermo della nazionale di 3x3 dove si gioca una pallacanestro molto veloce e proprio con l’Under 23 sarà impegnato nelle prossime settimane. A livello di curriculum, il settore giovanile alla Stella Azzurra Roma è un ottimo biglietto da visita e ha maturato esperienza in B a Salerno e a Caserta e in A2 a Tortona e a Casale Monferrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket b maschile. I Raggisolaris tesserano l’ala 2002. Raffaele Romano

