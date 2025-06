Barry Callebaut chiude la storica fabbrica di cioccolato

La chiusura della storica fabbrica di cioccolato Barry Callebaut di Intra segna la fine di un’epoca per la comunità locale. Dopo mesi di speranze e trattative, lunedì 30 giugno sarà l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti, lasciando un vuoto nel panorama industriale. Un momento difficile che solleva domande sul futuro e sulle strategie di rilancio del settore. È un capitolo che si chiude, ma anche una sfida per trovare nuove opportunità.

Lunedì 30 giugno sarà l'ultimo giorno di lavoro per i dipendenti della Barry Callebaut di Intra. La proprietà aveva annunciato a settembre la chiusura dell'azienda per motivi strategici.da allora sindacati e istituzioni avevano cercato un compratore che potesse almeno in parte riassorbire il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

