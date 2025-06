Barcola e Muggia osservate speciali | sui bus tornano le guardie giurate

A partire da giugno e fino a dicembre 2025, Trieste Trasporti rafforza la sicurezza sui bus con il ritorno delle guardie giurate a bordo, garantendo tranquillità e protezione soprattutto nelle zone di Barcola e Muggia. Questa iniziativa, avviata lo scorso anno e ora potenziata, mira a offrire un servizio più sicuro durante tutta la stagione estiva, con particolare attenzione alle linee 6, 20 e 36, per un viaggio sereno e protetto per tutti.

A partire da giugno e fino a dicembre 2025, Trieste Trasporti riprende il servizio di vigilanza sussidiaria a bordo degli autobus, già sperimentato lo scorso anno. L’iniziativa pone particolare attenzione, soprattutto durante la stagione estiva, alle linee 6, 20 e 36. Il servizio, interamente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: barcola - muggia - osservate - speciali

#AvvisoTS Costiera chiusa tutta la notte. Chiuso viale Miramare da Bovedo al bivio e Costiera. Vi invitiamo a non recarvi a passeggiare lungo la riviera barcolana perché risulta ancora pericoloso. Avviseremo appena la situazione si normalizzerà Vai su Facebook

Da Muggia a Lignano prove generali per l'estate del 2024 - RaiNews - Da Muggia a Lignano prove generali per l'estate del 2024 Sulla riviera Triestina di Barcola già di buon mattino molte le persone alla ricerca del miglior posto in fronte al mare 14/04/2024 ... Scrive rainews.it

Barcola devastata, danni per milioni - RaiNews - Barcola devastata, danni per milioni La passeggiata sulla riviera triestina è irriconoscibile. Riporta rainews.it