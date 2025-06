Barbara D’Urso in Rai il vero motivo dello stop temporaneo al progetto in prima serata

Barbara D’Urso torna a far parlare di sé: dopo mesi di rumors e incontri con la Rai, il suo possibile ritorno in prima serata sembra ora sfumare. Le voci indicano un vero motivo dietro questa decisione temporanea, che ha sorpreso molti. Ma qual è la ragione reale? Scopriamo insieme cosa si cela dietro lo stop inaspettato che ha colpito i piani della conduttrice.

Il nome di Barbara D’Urso torna a rimbalzare sui titoli dei giornali e in sede di presentazione dei palinsesti, come un’eco mai davvero sopita. Da mesi si parla di un suo possibile ritorno in prima serata, questa volta sulle reti Rai. La Tv di Stato, in effetti, non ha smentito perché pare che i contatti ci siano stati, e anche una certa apertura. Ma proprio a ridosso della conferenza stampa per annunciare ai giornalisti la nuova offerta televisiva, qualcosa – o meglio, qualcuno – sembra aver spento i riflettori prima ancora che si accendessero. La trattativa per portare Barbara D’Urso in Rai. Williams Di Liberatore, direttore dell’ Intrattenimento prime time Rai, lo ha lasciato intendere senza troppi giri di parole, confermando che ci sono stati contatti preliminari con la conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso in Rai, il vero motivo dello stop temporaneo al progetto in prima serata

BARBARA D’URSO VERSO RAI1: PER LA PRIMA VOLTA I VERTICI PARLANO DI PROGETTI - Dopo due anni di silenzio, il ritorno di Barbara D’Urso in Rai sembra ormai vicino. I vertici della rete si preparano a svelare i progetti futuri, e le parole di Williams Di Liberatore lasciano intravedere una possibile svolta.

La Rai conferma il progetto per Barbara D’Urso in prima serata. Ma possiamo anche aggiungervi che c’è chi, a sorpresa, sarebbe pronto a ‘scippare’ il progetto #PalinsestiRai Vai su X

Rai conferma il progetto per Barbara D’Urso in prima serata Di Liberatore sulla nostra anteprima: "Confermo alcuni progetti che riguardano D'Urso e altri", dichiara il Direttore del Prime Time Vai su Facebook

