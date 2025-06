Barbara D’Urso il no di Marina | perché la famiglia Berlusconi si opporrebbe al suo ritorno in Rai

Il ritorno di Barbara D'Urso in Rai sembra essere un rebus avvolto da mistero, con indiscrezioni che indicano il veto di Marina Berlusconi. La famiglia Berlusconi, infatti, sembrerebbe opporsi alla possibilità di rivederla sui schermi pubblici, alimentando tutte le domande e le speculazioni sul suo futuro professionale. Quale sarà il destino della conduttrice napoletana? Restate sintonizzati, perché la verità potrebbe sorprendere tutti.

Secondo alcune indiscrezioni, Marina Berlusconi avrebbe posto un veto al ritorno di Barbara D'Urso in Rai. Il futuro della conduttrice napoletana rimane avvolto nel mistero. Ieri sono stati presentati in Rai i palinsesti per la stagione 20252026 e, come già accaduto negli ultimi due anni, una delle domande rivolte ai dirigenti è stata quella sul possibile ritorno di Barbara D'Urso nella tv pubblica. La conduttrice napoletana, infatti, dopo l'addio a Mediaset non è più tornata alla guida di un programma televisivo. A parlare è stato William Di Liberatore, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, che ha ammesso un interesse nei confronti di Barbara D'Urso, pur sottolineando che è ancora troppo presto per fare annunci ufficiali.

