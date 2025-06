Bando regionale per Coadiutori | assunzioni con licenza media

Se sei in cerca di un'opportunità lavorativa stimolante, questa è quella che fa per te! La Regione Marche ha aperto un bando dedicato ai coadiutori amministrativi, offrendo assunzioni a tempo determinato di sei mesi per candidati con licenza media. Una chance concreta per inserirsi nel settore pubblico e contribuire al supporto delle attività regionali. Non perdere questa occasione: scopri come partecipare e dare una svolta alla tua carriera!

La Regione Marche ha aperto un bando regionale per l’assunzione di coadiutori amministrativi negli uffici regionali. Questa è un’opportunità di lavoro a tempo pieno e determinato per sei mesi, rivolta a coloro che possiedono la licenza media. Il ruolo rientra nell’area del personale di supporto, con classificazione Istat 2021 – 4 (“Professioni esecutive nel lavoro . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

