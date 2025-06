Banche | la febbre del M&A contagi anche l’Europa

La febbre delle fusioni e acquisizioni si estende anche all’Europa, dove il settore bancario si prepara a una fase di crescita senza precedenti. Nonostante le turbolenze dei mercati e le tensioni globali, le operazioni nel mondo bancario europeo continuano a registrare numeri record, con 27 miliardi di dollari annunciati da inizio 2025. Una vera e propria corsa che potrebbe rivoluzionare il panorama finanziario continentale.

Le fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore bancario europeo sono in crescita. La volatilità del mercato innescata dai dazi statunitensi ha minacciato la ripresa globale delle M&A, con diverse operazioni ritardate o annullate, ma non sembra aver frenato la conclusione di accordi nel settore bancario. Dall'inizio del 2025 sono state annunciate operazioni bancarie europee per un totale record di 27 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024. Con le principali banche europee che generano un sostanziale eccesso di capitale – oltre 300 miliardi restituiti agli azionisti dal 2022 – si registra una rinnovata capacità e propensione per le attività di M&A.