Banca Mediolanum cerca consulenti finanziari in Abruzzo

Sei un professionista appassionato di finanza e desideri fare il salto di qualità? Banca Mediolanum, leader nel settore, sta cercando consulenti finanziari in Abruzzo pronti a intraprendere una nuova sfida. Se hai competenze solide e voglia di crescere in un ambiente dinamico, questa è l’occasione che fa per te. Non lasciartela sfuggire: il tuo futuro potrebbe partire da qui!

Banca Mediolanum ha avviato una ricerca di lavoro in Abruzzo. In particolare l'isituto bancario è alla ricerca di Consulenti finanziari (family banker), professionisti interessati a intraprendere una nuova sfida professionale nel settore bancario e finanziario. L’opportunità è rivolta a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

