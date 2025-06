Balò bersagliera del perdono La sua famiglia uccisa dai nazisti Ora è Cavaliere della Germania

Il 28 giugno 2025 ad Arezzo, si celebra un momento di profonda riflessione e speranza: la cerimonia di consegna dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania a Ida Balò. Una donna che, sopravvissuta alla perdita della sua famiglia durante l’orrore nazista, afferma con coraggio e dignità il valore della memoria. La sua storia esemplare ci ricorda che, pur tra le ferite del passato, la riconciliazione può diventare un faro di pace e rinascita.

Arezzo, 28 giugno 2025 – Una croce di smalto rosso. Come il sangue dei 244 martiri di Civitella, come il filo che ricuce la riconciliazione con la Germania. Il simbolo di un'alleanza che non cancella l'orrore ma ne fa memoria perché "non accada più" è tutto nella figura, esile, di una donna tenace e coraggiosa: Ida Balò. Arezzo 27-06-2025 Cerimonia di conferimento dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania a Ida Balò - Nella foto: Andrea Tavarnesi Sindaco e Ida Balò. LA NAZIONEFALSETTI L'appunta sul risvolto della giacca bianca, con cura, l'ambasciatore tedesco in Italia Lucas, in una sala gremita che attende il momento in silenzio.