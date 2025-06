Ballerino ternano ai mondiali di Hip hop | Trasferito in Puglia per proseguire il sogno La passione tramutata in professione

Da quel primo passo nel mondo della danza, il suo talento è cresciuto, portandolo a rappresentare l'Italia ai Mondiali di Hip Hop. Trasferitosi in Puglia per nutrire la sua passione, ora sogna in grande, pronto a conquistare nuove vette e a ispirare giovani talenti. La sua storia è un esempio di determinazione e cuore, dimostrando che con passione e dedizione i sogni diventano realtà.

Un talento vero che ha scoperto con il passare degli anni, avvicinandosi alla scuola di Eleonora Bordi. Aveva sei anni quando decise di seguire le orme dei suoi fratelli. Una strada che ha percorso a tal punto di trasferirsi da Terni ad Altamura per approdare alla ‘Free Family’ di Karmy Lou. Da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ballerino - ternano - mondiali - trasferito

Terni: da ballerino finalista dei campionati mondiali in Sudafrica a stilista. La fulgida carriera di Sandro Cavallini.

Un ballerino salentino alla cerimonia inaugurale dei Mondiali in Qatar: "Orgoglio della nostra terra" - Il 20 novembre alle 15 ora italiana, in mondovisione, il danzatore 28enne di Porto Cesareo sarà sul palco, ancora ... Segnala bari.repubblica.it

Paky dopo l'addio ad Amici 22: spunta il retroscena/ Ballerino ai Mondiali 2022... - IlSussidiario.net - Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, infatti, il ballerino si è esibito ai Mondiali 2022. Da ilsussidiario.net