Ballerina supera i record al box office in un mese

"From the World of John Wick: Ballerina" sta sorprendendo tutti: in soli trenta giorni, ha superato ogni aspettativa al box office, dimostrando una resistenza inattesa. Nonostante un debutto iniziale incerto, la pellicola distribuita da Lionsgate si sta consolidando come un vero successo di pubblico. Le performance attuali e le proiezioni future suggeriscono che il film potrebbe continuare a conquistare record e spettatori, confermando il suo ruolo di protagonista tra le grandi hit cinematografiche.

andamento al box office di "From the World of John Wick: Ballerina". Il film From the World of John Wick: Ballerina sta dimostrando una sorprendente tenuta nei cinema, nonostante un avvio iniziale preoccupante. La pellicola, distribuita da Lionsgate, continua a registrare risultati positivi e si avvicina a importanti traguardi di incasso domestico. performance e proiezioni future. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, il film dovrebbe raccogliere circa $2 milioni nel suo quarto fine settimana negli Stati Uniti. Sebbene questa cifra rappresenti un calo del 55% rispetto alla settimana precedente, permette comunque di superare la soglia dei $55 milioni.

