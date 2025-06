Balerdi Juve Gazzetta | il Marsiglia continua a fare muro ma i bianconeri possono giocare d’anticipo! Il piano per far saltare il banco

Il mercato della Juventus si scalda con il nome di Leonardo Balerdi, difensore dell’Olympique Marsiglia e fedele a Tudor. Nonostante il muro eretto dal club francese, i bianconeri sono pronti a giocare d’anticipo con un piano strategico per sorprendere e far saltare il banco. La sfida tra le due squadre si infiamma, ma la Vecchia Signora ha già in mente la mossa vincente...

Balerdi Juve (Gazzetta dello Sport): il Marsiglia continua a fare muro ma i bianconeri possono giocare d’anticipo! Il piano per far saltare il banco. Tra i difensori su cui si stanno concentrando in particolare le riflessioni del calciomercato Juve c’è anche Leonardo Balerdi, pilastro dell’ Olympique Marsiglia e fedelissimo di Igor Tudor che lo vorrebbe con sé anche a Torino. Il club francese continua in questa fase a fare muro ma la Juve può giocare d’anticipo: nel caso in cui in queste settimane dovesse essere liberato spazio nel reparto a quel punto l’affondo per l’argentino sarebbe più semplice da realizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juve (Gazzetta): il Marsiglia continua a fare muro ma i bianconeri possono giocare d’anticipo! Il piano per far saltare il banco

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

