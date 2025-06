Baldelli da 19 8 stop a finti numeri fissi chiamate moleste

Baldelli annuncia due tappe fondamentali nella battaglia contro il telemarketing molesto, un problema che affligge milioni di cittadini italiani. Dal 19 agosto, entreranno in funzione i primi filtri di rete per bloccare chiamate da finti numeri fissi dall’estero, seguiti a novembre da ulteriori misure incisive. Un passo avanti deciso per difendere la tranquillità e la privacy di tutti: la lotta contro le chiamate indesiderate sta finalmente prendendo forma.

"Abbiamo di fronte a noi due date significative per la lotta all'odioso fenomeno del telemarketing aggressivo e scorretto che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini ormai esasperati: dal 19 agosto saranno attivi i primi ' filtri di rete ' attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall'estero in entrata da finti numeri fissi; e il 19 novembre saranno attivati altrettanti filtri per le telefonate in entrata dall'estero con finti numeri di telefono mobile". Lo afferma Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento tutela dei consumatori e utenti di Forza Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Baldelli, da 19/8 stop a finti numeri fissi chiamate moleste

