Bak ex capitano della Polonia loda Zalewski | Può giocare in qualsiasi top club europeo e diventare una stella! Se l’Inter lo ha riscattato…

L’ex capitano della Polonia, Jacek Bak, ha espresso entusiasmo per il talento di Nicola Zalewski, lodando le sue straordinarie qualità e prospettando un futuro da stella nei più grandi club europei. L’interessante riscatto da parte dell’Inter potrebbe aprirgli le porte a una carriera stellare, confermando che il giovane polacco ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel calcio internazionale. La sua crescita sarà senza dubbio da seguire con attenzione.

L'ex capitano della nazionale polacca, Jacek Bak, tesse le lodi di Nicola Zalewski prefigurando un futuro brillante per il calciatore dell'Inter. Intervistato da Super Express, Jacek Bak, ex capitano della Polonia, ha tessuto le lodi di Nicola Zalewski, soffermandosi sulla scelta dell' Inter di riscattarlo dalla Roma. SU ZALEWSKI – « Nicola Zalewski è un grande talento. È un ragazzo che può giocare in qualsiasi top club europeo. Ha grandi opportunità davanti a sé. Può diventare una stella del calcio europeo. Ma deve continuare a lavorare su se stesso, perché l'Inter è un grande club e c'è molta concorrenza.

