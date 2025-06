Bagnino suicida le parole dello zio | Lucida disperazione e assurda severità

Un dolore profondo ha attraversato Chiari oggi, mentre la comunità si riunisce per l'ultimo saluto a Matteo Formenti, il giovane bagnino tragicamente scomparso. La sua storia è segnata da un misto di lucida disperazione e inquietante severità, parole dello zio rivelatrici di un dolore inespresso. Un evento che ci ricorda quanto fragile possa essere il confine tra speranza e perdita.

La comunità di Chiari si è fermata oggi per l’ultimo saluto a Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni trovato senza vita mercoledì scorso nei boschi di Cologne, dopo giorni di silenzio e preoccupazione. Il suo corpo è stato rinvenuto a seguito della scomparsa seguita alla tragedia avvenuta nel parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, dove un bambino di quattro anni, Michael Consolandi, ha perso la vita in un incidente che ha scosso l’intera provincia bresciana. Il ritrovamento del corpo di Matteo ha suscitato un’ondata di dolore e riflessione nella comunità. Il sindaco di Chiari ha dichiarato: “Non si può far finta di nulla”, sottolineando la necessità di affrontare apertamente il tema del dolore e della sofferenza psicologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it