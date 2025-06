Bagni chiusi e sporcizia le immagini del degrado ai ‘Cancelli’ di Ostia e Torvaianica – Video

Le immagini di bagni chiusi e sporcizia che invadono gli '8216cancelli8217' di Ostia e Torvaianica dipingono un quadro di degrado che preoccupa decine di migliaia di bagnanti. Tra spiagge libere, riserve naturali e punti di accesso strategici, l’incuria si fa strada, compromettendo la bellezza di un angolo di paradiso a due passi dalla residenza del Presidente della Repubblica. È ora di intervenire per restituire dignità a questi luoghi.

(Adnkronos) – Per le decine di migliaia di bagnanti che frequentano la lunga spiaggia libera tra Ostia e Torvaianica, a due passi dalla meravigliosa riserva naturale che ospita la tenuta del Presidente della Repubblica di Castel Porziano, la situazione è davvero difficile. Specialmente nei fine settimana. L'area, con otto punti di ingresso, i famosi 'cancelli' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

