Badminton Corsini Piccinin si fermano ai quarti dell’Italian Open 2025

L’Italian Open 2025 di badminton a Bolzano sta entrando nel vivo, con le emozioni che si fanno sempre più intense. I quarti di finale hanno regalato sorprese e grandi performance, mentre le semifinali delineano un percorso avvincente verso le finali. Tra i protagonisti, Ming Hong Lim si prepara ad affrontare Ditlev Jaeger Holm nella finale del singolare maschile, promettendo uno spettacolo imperdibile. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata all’insegna dell’eccellenza sportiva.

Si sono delineate le finali dei vari tornei all’ Italian Open 2025 di badminton in corso di svolgimento a Bolzano. Andiamo a scoprire quali sono stati i risultati di questa penultima giornata. SINGOLARE MASCHILE – La finale sarà tra il malese Ming Hong Lim e il danese Ditlev Jaeger Holm, testa di serie numero quattro. Grande vittoria per Lim, che ha eliminato in semifinale l’israeliano Daniil Dubovenko, numero uno del seeding, con il punteggio di 21-17, 21-14. Holm, invece, ha sconfitto il connazionale William Bogebjerg per 21-16, 21-17. SINGOLARE FEMMINILE – Saranno la bulgara Stefani Stoeva, seconda testa di serie, e la turca Ozge Bayrak a contendersi la vittoria dell’Italian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it