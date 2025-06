Badanti maxi blitz | 7 donne arrestate in tutta Italia

Un'azione decisa contro il lavoro irregolare scuote l’Italia: nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato, sette badanti georgiane sono state arrestate e altre ventidue denunciate. La lotta al soggiorno illegale e alla tratta di persone si intensifica, dimostrando come le forze dell’ordine siano in prima linea per tutelare legalità e diritti. Un segnale chiaro che la sicurezza e il rispetto delle leggi non sono mai secondari.

La Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile della Questura di Udine sul soggiorno illegale nel territorio nazionale di decine di badanti georgiane ha arrestato 7 di loro e denunciato in stato di libertà altre 22. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stata avviata a seguito della presentazione in Questura di una lista di decine di nominativi di donne fornita agli investigatori dal responsabile di una società cooperativa di badanti con sede a Udine, che si era insospettito circa la nazione di provenienza delle lavoratrici. L’indagine riguarda cittadine georgiane, tra i 24 e i 66 anni, che hanno fatto richiesta di lavoro come badanti in provincia di Udine, ma dichiarandosi comunitarie, esibendo documenti d’identità, validi per l’espatrio, di Paesi quali Slovacchia, Polonia e Bulgaria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Badanti, maxi blitz: 7 donne arrestate in tutta Italia

