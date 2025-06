Backstage di Radio Italia l' hair stylist palermitano Francesco Arancio firma i look del concertone

Il talento di Francesco Arancio conquista ancora una volta il cuore di Radio Italia, illuminando il palcoscenico con i suoi look impeccabili. Dopo il successo di Milano, il celebre hair stylist palermitano si conferma protagonista del backstage del concertone, trasformando ogni dettaglio in un’opera d’arte. La sua creatività e passione continuano a rendere indimenticabile ogni momento, dimostrando che l’eccellenza italiana si esprime anche attraverso il suo tocco magico.

E' stato ancora una volta Francesco Arancio il protagonista dietro le quinte dei look dei protagonisti di Radio Italia, il concertone live che dopo Milano è stato ospitato a Palermo. L'hair stylist palermitano è stato scelto, per il secondo anno consecutivo, come unico hair stylist del backstage. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

