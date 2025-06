Ayomide Folorunso stringe i denti nel finale ed è seconda agli Europei a squadre | prove di fuga per l’Italia!

Ayomide Folorunso incanta Madrid con una prova di forza e determinazione: nel finale, stringendo i denti, conquista la seconda posizione nei 400 ostacoli agli Europei a squadre, regalando all’Italia 15 punti fondamentali. La sua performance, all'insegna del coraggio e della tenacia, rafforza la leadership italiana e mette pressione sulle rivali. È un momento decisivo che potrebbe cambiare le sorti della classifica mondiale, dimostrando come il cuore e l’impegno possano fare la differenza.

Una coraggiosa Ayomide Folorunso disputa una gara tutta all’attacco, rischia di crollare nel finale ma stringe i denti e arriva seconda nei 400 ostacoli ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. La primatista nazionale del giro di pista con barriere regala dunque 15 punti all’Italia, che consolida la sua leadership e prova addirittura ad allungare in vetta alla classifica generale in quel di Madrid. La sesta classifica dei Mondiali di Budapest 2023 ha avuto un approccio abbastanza aggressivo, prendendo subito un buon vantaggio e restando davanti a tutte fino al rettilineo conclusivo, in cui è calata vistosamente subendo il sorpasso della portoghese Fatoumata Binta Diallo (vincitrice con lo stagionale in 54. 🔗 Leggi su Oasport.it