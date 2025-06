Aya Ashour in Italia Montanari | A Gaza un genocidio Da qui potrà dare più voce alla causa del popolo palestinese

Aya Ashour in Italia: una voce di speranza e resistenza al cuore del dramma palestinese. Dopo settimane di tensione e speranze, finalmente Aya ha lasciato Gaza e sarà con noi a Siena, portando con sé il racconto di un popolo vessato da un genocidio silenzioso. Grazie all’impegno di diplomati e istituzioni, possiamo ascoltare e condividere la sua testimonianza, affinché il mondo non possa ignorare questa crisi umanitaria senza precedenti.

“Aya Ashour ha finalmente potuto lasciare Gaza e sarà con noi a Siena. Nelle scorse settimane si sono susseguiti i momenti in cui speravamo che l’esfiltrazione da Gaza si potesse compiere, si è finalmente compiuta e io sono grato al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bagnini e alla diplomazia. È stato un lavoro lungo, complicato rischioso ma che permettealla nostra collega di unirsi alla nostra comunità”. Così Tomaso Montanari, rettore dell’ Università per stranieri di Siena, in un video pubblicato sui canali dell’Unistrasi poche ore prima dell’arrivo di Aya a Sinea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it