Avis torna sotto gli ombrelloni Le iniziative per promuovere le donazioni di sangue e plasma

Avis torna sotto gli ombrelloni con iniziative coinvolgenti per promuovere la donazione di sangue e plasma. "E se fossi tu a salvarmi la vita?" è il messaggio che accompagna le t-shirt donate negli stabilimenti balneari di Viareggio, Torre del Lago e Lido di Camaiore, creando un filo rosso simbolico e reale tra generosità e salvezza. Questo legame unico continuerà a rafforzarsi tra le spiagge della Versilia, portando speranza e solidarietà ovunque.

"E se fossi tu a salvarmi la vita?". È questo interrogativo, stampato anche sulle t shirt di salvataggio donate agli stabilimenti balneari di Viareggio, Torre del Lago e Lido di Camaiore, a essere il filo, rosso così come il sangue che Avis spera di spingere a donare maggior persone possibili, che lega le iniziative dell'associazione dei volontari del sangue. Ed è lo stesso filo che, tra i "bagni" del litorale viareggino e versiliese, porterà "AvisalMare", il tour, realizzato da Avis zonale Versilia, che d'inverno gira le scuole del territorio cercando di diffondere il valore della solidarietà , insieme ad Avis Toscana e alle associazioni dei balneari, che, attraverso punti informativi, attività educative e giochi per bambini, che ogni giorno, per 31 tappe, saranno posizionati ed effettuati in uno stabilimento diverso, ha l'obiettivo di promuovere l'importanza della donazione di plasma e sangue.

