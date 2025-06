Aveva una piantagione di cannabis dentro casa | denunciato 57enne triestino

In un intervento sorprendente, i carabinieri di Borgo San Sergio hanno smascherato un 57enne triestino nascosto tra le mura domestiche: una piantagione di cannabis con 14 piante di altezza variabile tra 60 centimetri e un metro. L'operazione ha portato alla sua denuncia in stato di libertà , sollevando nuove preoccupazioni sulla diffusione di coltivazioni illegali in città . Ma cosa hanno scoperto i militari durante l’ispezione?

Un cinquantasettenne triestino è stato denunciato in stato di libertà in quanto trovato in possesso di 14 piante di cannabis, di una altezza variabile tra i 60 centimetri e il metro. L'operazione è stata svolta dai carabinieri della stazione di Borgo San Sergio. Mentre venivano effettuati i. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

