Avete la gomma a terra | derubano coppia di turisti refurtiva di lusso tra Cartier e Bulgari

Avete la gomma a terra? Una coppia di turisti si è trovata coinvolta in un inganno doloso che ha portato al loro furto di preziosi di lusso tra Cartier e Bulgari. La scena, avvenuta a mezzanotte e mezza di sabato 28 giugno in piazza Cordusio, riaccende l’allarme sulla sicurezza dei visitatori in città. Le autorità investigano per identificare i responsabili e garantire che episodi come questo non si ripetano.

Due turisti sono stati rapinati in piazza Cordusio da altrettanti sconosciuti che li hanno ingannati facendo loro credere d'avere forato la gomma dell'auto a noleggio. È successo a mezzanotte e mezza di sabato 28 giugno. E la refurtiva è di grande valore, tra gioielli e orologi di lusso. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: gomma - turisti - refurtiva - lusso

