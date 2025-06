Aveta | Diamo impulso ai Parchi del Monte Maggiore e dei Colli Tifatini

Aveta ci invita a riscoprire la bellezza e l’importanza dei nostri tesori verdi, i parchi del Monte Maggiore e dei Colli Tifatini. In un momento cruciale, il presidente di “Terra di Idee” sottolinea come la creazione di queste aree protette sia fondamentale per la tutela ambientale, la biodiversità e il benessere delle comunità locali. È giunto il momento di agire per preservare e valorizzare questi territori, ecco perché...

"Dobbiamo lavorare per l'istituzione del Parco urbano dei Colli Tifatini e del Parco regionale del Monte Maggiore". Raffaele Aveta, presidente dell'associazione provinciale "Terra di idee" e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Santa Maria Capua Vetere, è intervenuto sui recenti incendi che hanno interessato le colline intorno a Caserta per rilanciare temi a lui particolarmente cari. "La tutela delle aree protette inserite in prossimità o all'interno dei sistemi urbani – spiega Aveta – rappresenta oggi una scelta strategica per lo sviluppo e la sostenibilità delle città.

Aveta: 'Salviamo la fauna del Montemaggiore' - E’ necessario chiudere, per questa stagione venatoria, la caccia sulla intera catena montuosa del Montemaggiore. Riporta casertanews.it