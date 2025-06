Avengers senza film solisti | chi merita un film da protagonista?

Nel vasto universo Marvel, alcuni eroi degli Avengers non hanno ancora avuto il meritato spazio da protagonista sugli schermi. Questi personaggi, ricchi di potenzialità e storie affascinanti, aspettano solo di essere scoperti in un film tutto loro. Scopriamo insieme quali sono gli otto protagonisti che, secondo noi, meriterebbero di brillare sul grande schermo, offrendo nuove prospettive e sorprendenti avventure nel MCU.

personaggi degli Avengers senza un film in solitaria: analisi e prospettive. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha visto la nascita di numerosi eroi che hanno fatto parte del team degli Avengers. Mentre alcuni di loro hanno avuto l'opportunità di protagonizzare film dedicati, altri ancora non hanno ricevuto questa possibilità , nonostante meritino una propria narrazione. In questo articolo si approfondiscono otto personaggi che, pur avendo contribuito alle avventure collettive, non sono ancora stati protagonisti di un film individuale. il ruolo degli Avengers nel MCU e le opportunità mancate. La maggior parte dei membri originali degli Avengers ha avuto almeno un film da protagonista, come Captain America, Thor o Iron Man.

