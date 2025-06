Avatar | Fuoco e cenere una foto rivela un incontro teso tra Quaritch e Spider

Una nuova immagine di Avatar: Fuoco e cenere svela un incontro carico di tensione tra Quaritch e Spider. Nonostante la morte apparente di Quaritch nel primo film, il suo ritorno segna un momento cruciale, mentre Spider, cresciuto tra Pandora e gli umani, si trova al centro di nuove sfide. La scena promette colpi di scena e approfondimenti sui legami complessi tra i personaggi, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa succederà.

Una nuova immagine di Avatar: Fuoco e cenere anticipa un incontro carico di tensione tra Quaritch (Stephen Lang) e Spider (Jack Champion). Quaritch, antagonista principale del film Avatar di James Cameron, è morto alla fine del primo film. Ha lasciato un figlio, Spider, che è stato poi cresciuto da Jake Sully e Neytiri su Pandora. In Avatar: La via dell’acqua, Quaritch è tornato in vita sotto forma di Avatar e ha nuovamente minacciato la pace delle loro vite, causando la morte del figlio maggiore di Jake e Neytiri, Neteyam. 🔗 Leggi su Cinefilos.it