Autobus intrappolati nel traffico

Immagina di essere intrappolato nel traffico, mentre il tuo bus appare e scompare tra le corsie congestionate. Come orientarsi senza perdere tempo o rischiare il colpo di calore? Marco De Giusti ci racconta la sua esperienza alla fermata del bus 14, tra segnali temporanei e deviazioni, e ci guida a scoprire le strategie per muoversi con sicurezza e serenità anche nelle giornate più caotiche. Ecco cosa è emerso.

Giorni fa dovevo raggiungere il centro con il bus 14: sono andato alla fermata di viale Lenin, dove c’è scritto fermata provvisoria dal 25 giugno fino a termine lavori. Poi mi sono accorto che tutti i bus transitavano per via Massarenti. Sono quindi andato alla fermata usuale dove c’è l’avviso che la fermata è soppressa: dopo qualche minuto è arrivato il 14. Vorrei capire dove attendere il bus senza rischiare un colpo di calore. Marco De Giusti Risponde Beppe Boni È una pioggia, anzi una tempesta, di lamentele per gli autobus che a Bologna arrivano in ritardo, saltano le fermate alcune delle quali vengono improvvisamente soppresse e poi ripristinate, cambiano i percorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autobus intrappolati nel traffico

