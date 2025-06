Auto si ribalta su un fianco Donna finisce all’ospedale

Una mattina di tensione a Terminaccio, dove un'auto si è ribaltata su un fianco, coinvolgendo una donna che ha subito gravi ferite. I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento di ambulanza, autoinfermieristica e anche l’elicottero. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, ma le autorità continuano le indagini per fare luce sull’accaduto.

Soccorsi mobilitati ieri mattina nella zona di Terminaccio per un'auto che si è ribaltata su un fianco per cause in corso d'accertamento. E' successo verso le 10. La macchina, una Fiat Panda, era guidata da una donna. Sul posto sono poi prontamente arrivati i volontari di un'ambulanza della Croce Verde Alto Appennino, il personale dell'autoinfermieristica e anche l'elisoccorso. Momenti di paura e apprensione per la donna coinvolta nel sinistro. Sul posto sono urgentemente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti. La conducente del mezzo è stata subito sottoposta alle prime cure e con il velivolo è stata poi portata all'ospedale di Parma per essere quindi sottoposta alle cure del caso da parte dei medici del nosocomio.

