Auto nuove ibride | in Italia sono la maggioranza ma è difficile orientarsi

Le auto nuove ibride stanno conquistando la maggioranza sulle strade italiane, ma con oltre 232 modelli disponibili, orientarsi tra option e prestazioni può risultare complicato. Un’analisi dell’Osservatorio sulla mobilità della Luiss di Roma mette in luce questa confusione crescente e il rischio di scelte non ottimali. Scopriamo insieme come distinguere le ibride più efficienti e fare acquisti consapevoli in un mercato in rapida evoluzione.

Dall’osservatorio sulla mobilità della Luiss di Roma emerge quante siano le auto ibride presenti in Italia. Ma si sottolinea il rischio di confusione per stabilirne l'efficienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto nuove ibride: in Italia sono la maggioranza, ma è difficile orientarsi

Mercato auto nuove a maggio 2025: cosa sta cambiando davvero? Il mercato automobilistico italiano registra una leggera flessione (-0,2%), ma c'è un dato che fa ben sperare: le auto ibride ed elettriche ormai rappresentano quasi il 44% delle vendite!

Auto ibride in Italia: un mercato dinamico ma difficile da decifrare

