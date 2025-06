Auto in centro c’è la proroga Ira dei residenti

Il cuore del centro storico si anima di proteste e speranze: il comitato dei residenti, guidato da Stefania Morri, denuncia la mancata attenzione alle loro istanze sulla modulazione della ZTL, ora prorogata fino a giugno 2026. Una decisione che accende il dibattito sulla mobilità urbana e i diritti dei residenti, spalancando una questione che richiede ascolto e confronto. È il momento di fare sentire la propria voce per un centro più vivibile e giusto.

"Il nostro comitato è assolutamente apartitico. Portiamo avanti istanze concrete come la modulazione della Ztl in centro storico, su cui l’amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta alla nostra richiesta". Così Stefania Morri, che presiede il comitato civico dei residenti del centro storico, dopo che il Comune ha prorogato fino a giugno 2026 gli attuali orari di apertura della Ztl (dalle 6 a mezzanotte nei giorni feriali mentre, nei giorni festivi e prefestivi, dalle 6 alle 18). Il comitato aveva chiesto un’apertura dalle 6 alle 20. Morri risponde poi ad Alberto Binanti, del consiglio di quartiere, rispetto alla natura dell’attività del comitato, definita "strumentale", e spiega come "per quanto riguarda i commercianti, vorremmo far presente loro che avrebbero molte più occasioni di allargare il proprio pacchetto clienti se il centro e piazza della Libertà fossero pieni di persone che passeggiano piuttosto che di auto parcheggiate a tutte le ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto in centro, c’è la proroga. Ira dei residenti

