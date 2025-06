Auto della Polfer incendiate a Rimini | perquisizioni in area anarchica anche a Milano

L'ombra di un gesto eversivo si allunga su Rimini e Milano, con le auto della polfer incendiate e perquisizioni in corso nell'ambito di un'indagine che coinvolge l'area anarchica. La minaccia di azioni violente mette in allerta le forze dell'ordine, determinata a fare luce su un gesto che scuote la sicurezza pubblica. La vicenda si traduce in un importante passo verso la tutela della legalitĂ e il contrasto di estremismi.

Perquisizioni anche a Milano per il caso di due auto della polizia ferroviaria incendiate a Rimini il 20 aprile del 2023. L'indagine, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna con il pm Stefano Dambruoso, si è sviluppata analizzando moltissime immagini delle telecamere di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

