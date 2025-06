Auto contro moto centauro finisce sotto il veicolo

Un incidente tra auto e moto a Fonte ha messo in scena una scena drammatica in via Roma, quando un centauro è finito sotto il veicolo. I Vigili del Fuoco di Asolo sono intervenuti tempestivamente per estrarre il motociclista e garantire la sicurezza dell’intera zona. La rapidità e il coraggio degli operatori hanno fatto la differenza in questa operazione di emergenza, dimostrando ancora una volta l’importanza del lavoro di soccorso in situazioni critiche.

Fuoco sono intervenuti in via Roma a Fonte per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e una moto. La squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Asolo ha provveduto a prestare soccorso al motociclista rimasto intrappolato sotto l’auto e a mettere in sicurezza lo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - moto - sotto - centauro

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Un episodio drammatico scuote Tavarnelle di Cortona: uno scontro tra moto e auto sulla Sr71 ha lasciato un 37enne gravemente ferito.

ULTIMA ORA - Scontro auto- moto all'alba a Maslianico, morto il centauro Incidente alle 6 in via Roma. Il motociclista deceduto per le gravissime ferite subite. È finito sotto la vettura con la quale si è scontrato. Cause non chiarite In posto vigili del fuoco Co Vai su Facebook

Schianto tra auto e moto a Fonte: centauro intrappolato sotto l'auto; Schianto tra auto e moto all’incrocio: grave centauro 74enne; Solbiate Olona, scontro auto-moto: muore centauro 54enne. Sotto choc la donna alla guida della macchina.

Incidente a Nembro, schianto tra un’auto e una moto: morto centauro 53enne - 30, sulla strada che porta a Selvino, alla deviazione per Lonno ... Scrive msn.com

Tragedia a Roma, si schianta con la moto in via Salaria: morto un centauro di 46 anni - Terribile incidente a Roma, sulla via Salaria dove un uomo di 43 anni si è schiantato mentre si trovava in moto ... Segnala fanpage.it