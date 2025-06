Auto contro moto all' incrocio un ferito

Un incidente drammatico si è verificato nel primo pomeriggio a Castelsangiovanni, dove un'auto e una moto si sono scontrate all'incrocio di via Emilia. La collisione ha provocato il ferimento di un motociclista, sbalzato sull'asfalto e soccorso immediatamente. Le autorità stanno ancora indagando le cause dell’incidente, mentre la comunità si stringe intorno alla vittima in attesa di aggiornamenti.

Soccorsi in azione a Castelsangiovanni nel pomeriggio del 28 giugno. Per cause al vaglio della polizia locale, lungo la via Emilia all'altezza dell'incrocio con la strada che porta a Fontana Pradosa, si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista sbalzato sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

