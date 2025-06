Auto | BYD espande stabilimento di bus e camion elettrici in Ungheria

Automotive e sostenibilità si incontrano in Ungheria: BYD, leader cinese dei veicoli a energia nuova, ha avviato l’espansione del suo stabilimento di autobus e camion elettrici a Komarom. Con un investimento di 29.000 metri quadrati, il progetto promette di creare oltre 600 posti di lavoro, rafforzando la presenza europea dell’azienda e contribuendo a un futuro più verde. Una volta completato, questo impianto rappresenterà un punto di svolta nel panorama della mobilità sostenibile.

Il produttore cinese di veicoli a nuova energia (NEV) BYD ha posato ieri la prima pietra per l'espansione del suo stabilimento di autobus e camion elettrici a Komarom, nel nord dell'Ungheria, segnando un passo importante nella strategia di crescita europea dell'azienda. L'investimento include lo sviluppo di un nuovo impianto produttivo di 29.000 metri quadrati, che dovrebbe generare oltre 600 nuovi posti di lavoro nella regione. Una volta completato, l'impianto all'avanguardia triplichera' la sua capacita' produttiva attuale, permettendo la fabbricazione annua di oltre 1.000 autobus e camion elettrici.

